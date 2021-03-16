لبنان | ما حقيقة تحذير السفارة البريطانية في لبنان لرعاياها بعدم التنقل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:00 مساءً

بعد انتشار خبر على بعض وسائل الإعلام أن “السفارة البريطانية تدعو رعاياها إلى توخي الحذر في تنقلاتهم في لبنان خلال الأيام المقبلة”، نفت السفارة صحة ذلك بشكل قطعي.

وأعلنت السفارة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “يتم تداول أخبار غير صحيحة عن تحذير من السفارة البريطانية لرعاياها بعدم التنقل في الأيام المقبلة. إن ذلك عار عن الصحة.

ويمكنكم البقاء على اطلاع دائم على نصائح السفر إلى لبنان عبر هذا الرابط:

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/lebanon.