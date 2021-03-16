لبنان | بشارة الأسمر: نتجه إلى الاضراب.. والحل يبدأ بتشكيل حكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ الاتجاه إلى تبني “الدعوة للاضراب”.

واعتبر في حديث تلفزيوني إلى انه “نتجه إلى كارثة، وهذه الكارثة حذرنا منها سابقا”، لافتا إلى انه “لا يوجد سقف لارتفاع سعر صرف ​الدولار​، كما انه لا اتجاه لتشكيل ​حكومة​ والتي هي المطلب الأساسي في الوضع الحالي”.

وشدد الأسمر على ان “الناس جاعت ونرى ذلك في السوبرماركات، فالمواد الغذائية اختفت و​الدواء​ أيضا اختفى”، معتبرا انه “يجب إيجاد الحلول المناسبة لحل الازمات التي نعاني منها والتي تبدأ بتشكيل حكومة”.