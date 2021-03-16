لبنان | بشارة الأسمر: نتجه إلى الاضراب.. والحل يبدأ بتشكيل حكومة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة
بشارة الأسمر
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الاتجاه إلى تبني “الدعوة للاضراب”.
واعتبر في حديث تلفزيوني إلى انه “نتجه إلى كارثة، وهذه الكارثة حذرنا منها سابقا”، لافتا إلى انه “لا يوجد سقف لارتفاع سعر صرف الدولار، كما انه لا اتجاه لتشكيل حكومة والتي هي المطلب الأساسي في الوضع الحالي”.
وشدد الأسمر على ان “الناس جاعت ونرى ذلك في السوبرماركات، فالمواد الغذائية اختفت والدواء أيضا اختفى”، معتبرا انه “يجب إيجاد الحلول المناسبة لحل الازمات التي نعاني منها والتي تبدأ بتشكيل حكومة”.