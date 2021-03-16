لبنان | ماذا كشف دياب حول استمرار الدعم للسلع ولوقود توليد الكهرباء؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية آذار والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم.

وقال دياب لرويترز “حاليا هنالك تغطية بالنسبة للوقود لشركة كهرباء لبنان لغاية نهاية شهر آذار. لكننا نبذل جهودا لتأمين اعتمادات جديدة لتغطية حاجة كهرباء لبنان”.

ومع توقف تدفقات الدولار، يعتمد مصرف لبنان المركزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية هي القمح والوقود والدواء، فضلا عن بعض السلع الأساسية الأخرى.

وقال اليوم الثلاثاء “كنا قد تخوفنا وحذرنا مسبقا من أثر استمرار نزيف الدولار على الاحتياطي، ولهذا قمنا بإرسال عدة سيناريوهات لترشيد الدعم إلى المجلس النيابي في ديسمبر الماضي”. وتابع قائلا “لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن”.