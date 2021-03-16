لبنان | اشكالان بين مواطنين ومحتجّين على خلفية قطع طريق الضنّية ـ طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 07:33 مساءً - منذ 53 دقيقة

وقع إشكال في بلدة مرياطة بين محتجين وأحد الأشخاص على خلفية إصراره على المرور أثناء قطع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني وأطلقت النار في الهواء لتفرقة الحشود الموجودة، قبل أن تعمد إلى اعتقال 3 أشخاص على خلفية الإشكال.

من جهة أخرى وفي محلة العيرونية، وقع إشكال بين أحد المواطنين ومحتجّين حاولوا منعه من عبور الطريق بسيارته بالقوة.

وقد تدخلت قوة من الجيش اللبناني لفضّ الإشكال.