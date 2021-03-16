لبنان | بالفيديو: تحطيم سوبرماركت ومواطنون عالقون في سياراتهم بينهم مرضى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 07:33 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 5:23 مساءً

أفاد “الوكالة الوطنية للاعلام” ان تقاطع الطيونة – قصقص، مقطوع من قبل محتجين بالاطارات المطاطية المشتعلة ومستوعبات النفايات التي اضرمت النيران فيها.

كما قطعت طريق قصقص باتجاه شاتيلا بالاتجاهين.

وأفادت أيضا عن قطع طريق البربير بالدواليب المشتعلة ومستوعبات النيران المشتعلة.

وعلق المواطنون بسياراتهم منذ الساعة الثالثة من بعد الظهر، وناشدوا المعنيين العمل على فتح الطرق وعدم قطعها، لان في داخل بعض السيارات مرضى في طريقهم الى منزلهم أو الى المستشفى.

وكذلك قام محتجون بقطع الطريق على اوتوستراد قريطم – فردان وأقدموا على تحطيم سوبرماركت في المنطقة.

وقام محتجون بقطع الطريق عند اوتوستراد المدينة الرياضية.

وعمد محتجون الى قطع الطريق أول شارع بلس في الحمرا مقابل الجامعة الاميركية في بيروت، بحاويات النفايات.