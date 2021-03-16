لبنان | بالصورة: إطلاق سراح الناشطة كيندا الخطيب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 06:07 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 4:50 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطّوف، قررت إخلاء سبيل الناشطة كيندا الخطيب، استجابة للطلب الذي تقدّمت به وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، بعد سنة على دخولها السجن بتهمة الاتصال بالعدو الإسرائيلي، والحكم عليها من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بالسجن ثلاث سنوات.”

وجاء إخلاء سبيلها لقاء كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وقد غادرت كيندا سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان وتوجهت إلى طرابلس برفقة شقيقها.