لبنان | امن الدولة: توقيف شخصين يزوران فحوص PCR في محلة طريق المطار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بعد توافر معلومات عن قيام اشخاص بتزوير فحوصات PCR وبعد مراجعة النائبة العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيف اللبناني (ح. خ) في محلة طريق المطار، في حضور مراقب من وزارة الصحة العامة، حيث اعترف بقيامه بعملية التزوير بالاشتراك مع اللبنانية (س. ش.ا.) التي تم توقيفها، وسيتم ايداعهما القضاء مع المضبوطات بناء لاشارته”.