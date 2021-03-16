لبنان | نقيب أصحاب السوبرماركات: فوضى في سعر الصرف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن هناك فوضى في سعر الصرف وفي الاستيراد وفي البيع ووصلنا الى مرحلة انهيار كامل في موضوع المواد الغذائية.

وقال فهد في حديث تلفزيوني: “ملتزمون بعدم تغيير الأسعار إلا في حال تغيير لوائح الأسعار من قبل المورّدين ونحن اليوم في أزمة كبيرة وهناك اتجاه نحو الافلاس”.

وأضاف فهد: “نريد أن يحصل المواطنون على المواد الغذائية لكن المواد المدعومة تكون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وليس عن طريق السوبرماركت”.