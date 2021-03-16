لبنان | وزني: خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن الوزارة ستخفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين سيتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%.

وأثار النواب مشكلة تزاحم مئات السيارات أمام المحطات للحصول على مادة البنزين المفقودة بشكل كامل في عدد من المناطق، متهمين شركات الاستيراد بأنها لا تقوم بواجبها في هذا الصدد.

وقفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية عن الـ15 ألف ليرة، وذلك في وتيرة سريعة منذ صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تخطّى الـ14 ألف ليرة.

وأمام هذا الواقع المتدهور، قرّرت مؤسسات عدة إقفال أبوابها حتّى إشعارٍ آخر، في حين بدأت أخرى بالتسعير بالدولار الأميركي.