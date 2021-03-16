لبنان | قوى الأمن تابعت حالات كورونا في السجون اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ أنه و في إطار متابعة الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ في السّجون، لغاية تاريخه، وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في ​سجن رومية​ المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء ​بعبدا​ إلى 921 حالة من أصل العَدَد الإجمالي 966 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء 3584 فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، وحالة أيجابية أُدخِلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.

ولفتت في بيان الى أنه “وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص 75 حالة ايجابية في سجن جزين، 67 حالة ايجابية في ​سجن عاليه​، 25 حالة في فصيلة سجون ​طرابلس​، 5 حالات ايجابية في سجن ​اميون​، وبالنّسبة لِنظارات وحدة ​شرطة بيروت​، لا توجد أي حالة إيجابية، أمّا في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص حالة إيجابيّة واحدة”.