لبنان | مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: إعفاء من غرامات وإمكان تقسيط بدل اشتراك 2021

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ 18 دقيقة

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه “نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت الى اصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الاول 2021.

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 لفترة اقصاها كانون الاول 2023.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الاول 2023.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (60%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (78%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90%).

كما أعلنت المؤسسة أنه تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عن إمكان تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 كالتالي:

1- على أربع دفعات:

الاولى: قبل 31 آذار 2021

الثانية: قبل 31 ايار 2021

الثالثة: قبل 31 تموز 2021

الرابعة: قبل نهاية عام 2021

2- على ثلاث دفعات:

الاولى : قبل 30 نيسان 2021

الثانية: قبل 31 تموز 2021

الثالثة: قبل نهاية عام 2021

3- على دفعتين:

الاولى: قبل 31 تموز 2021

الثانية: قبل نهاية عام 2021.