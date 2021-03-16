لبنان | ابو الحسن: بين السلفة او العتمة نرفض الابتزاز

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ 24 دقيقة

أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، من مجلس النواب، أنه “لطالما حذرنا من عدم تنفيذ الاصلاحات، واقرت خطة الكهرباء وتحفظنا على الخطة لأنها لا تشمل تأليف هيئة الناظمة للقطاع وعرضنا في المجلس تصورنا للكهرباء”.

وأوضح في تصريح صحفي أنه “في كل المراحل كانت المعادلة السلفة او العتمة اليوم بعدما بلغنا الانهيار وبعدما اوصلونا الى مفترق خطير نكمل في هذا المسار المدمر؟”.

وشدد ابو الحسن على أنه “بين السلفة او العتمة نرفض الابتزاز والحل موجود بالاصلاحات وتشكيل حكومة مهمة مصغرة تتبنى برنامج واضح للاصلاحات وتتبنى المبادرة الفرنسية”.

وأضاف عضو اللقاء الديمقراطي: “ونحن نناقش البيان الوزاراي عرضنا عرضنا مفصلا لواقع الكهرباء وتصورنا للحل وحددنا مكان الفساد والخذل ولم نعط الثقة في حينها، و المبادرة الفرنسية تم التوافق عليها وتبنيها من كل القوى السياسية في قصر الصنوبر بحضور الرئيس الفرنسي واول بند بها كان موضوه الكهرباء”.

وكشف ابو الحسن أن “وزير الطاقة قال لنا تخيلوا ان ليس هناك كهرباء في المصانع والمستشفيات ونحن اكثر من يعلم ويتحسس هذه الامور واقول نحن المؤتمنون على اموال الناس وعلى ما تبقى من اموال المودعين لن نقبل استزاف هذا المال”.