لبنان | عبدالله: سنصوت ضد سلفة ​الكهرباء​ “هيك هيك عتمة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 11:11 صباحًا

أعلن عضو كتلة القاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ أن الكتلة “ستصوت ضد سلفة ​الكهرباء​ لأن “هيك هيك عتمة”.

يذكر أن اللجان النيابية المشتركة منعقدة بمشاركة وزيري المالية والطاقة لمناقشة اقتراح قانون تقدم به نواب التيار الوطني الحر بشأن سلفة للكهرباء يرمي إلى إعطاء سلفة مالية بقيمة 1500 مليار ليرة.

وكان ​وزير الطاقة​ و​المياه​ في حكومة تصريف الأعمال ​ريمون غجر​ قد طلب بسلفة 1500 مليار ليرة للكهرباء مشيرا الى أن عدم الموافقة على التسليف قد يغرق ​لبنان​ بالعتمة بنهاية الشهر الحالي.