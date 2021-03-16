لبنان | ارتفاع الدولار جنوني… “لا حول له ولا قوة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 10:55 صباحًا

يرتفع دولار السوق السوداء على مرّ الدقائق وبشكل جنوني إذ يتعذر على اللبناني اليوم البقاء في هذه الديمومة التي لا تعرف النهاية. وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 13700 و13800 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وخرجت مسيرات احتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق في شرق البلاد وشماله وجبل لبنان بعد ظهر أمس الإثنين.

وأقفلت المحال التجارية “السوبرماركت” أبوابها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي سجل اليوم ارتفاعاً جديداً حيث تخطى عتبة 13 الف ليرة لبنانية.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية آذار الحالي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 60 دولار .

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.