لبنان | وثيقة سرية: تحضير لتصعيد كبير… الأمور ذاهبة نحو الفوضى واستخدام السلاح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 11:22 مساءً

يتم التداول بـ”وثيقة اتصال” تعود الى الامن العام جاء فيها: توفرت معلومات انه بالتزامن مع التدهو الاقتصادي والمالي، تم التدوال بمعلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع ومن الممكن ان يتطور الى حصول عمليات ظهور مسلح وتوجه الى منازل السياسيين، واشارت المعلومات ان الامور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع، واعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، تنفيذا لاجندات سياسية وان التوقيت اصبح بين ليلة وضحاها.