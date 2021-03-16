لبنان | جنبلاط: لا وجود لأي بوادر للتقدم في الملف الحكومي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

لفت رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أن الطرح الحكومي الوحيد الموجود حالياً هو طرح الرئيس سعد الحريري، “وهو لا يزال متمسكاً بحكومة من 18 وزيراً، ولا يمكن الحديث عن صيغة أخرى. وجميعنا متفقون على هذا المبدأ. ولذلك لا يمكن الحديث عن توسيع حجم الحكومة”.

وفي حديثٍ لموقع “المدن”، قال جنبلاط إن “الهم الأساسي لدى كل القوى السياسية هو عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل، وهو الذي لا يزال يعرقل التشكيلة الحكومية، وموقفي ثابت، كما موقف الحريري والرئيس نبيه برّي، وأيضاً موقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، الذي قال سابقاً إن لا حاجة إلى الثلث المعطل، وبحال كان هناك حاجة كبرى له فإن حزب الله يضمنه”.

وأضاف جنبلاط: “من خلال هذه المشاورات، نحاول الوصول إلى صيغة ترضي جميع القوى، من دون الشروط التعجيزية التي تصدر فترة بعد أخرى. ونحن نسمع مجدداً بالثلث المعطل، علماً أن أحداً لا يوافق على هذا الثلث”.

ورأى جنبلاط أنه “لا وجود لأي بوادر للتقدم، بما أن الشروط لا تزال على حالها”، وأشار إلى أن لقاءه بالرئيس سعد الحريري “كان للتفاهم على جملة أمور، واستمرار التنسيق، والاطمئنان على استمرار التواصل والعلاقة الجيدة بين الحريري والرئيس نبيه برّي، وإلى استمرار التواصل بين الحريري وبرّي في المرحلة المقبلة”.

وعن اللقاء مع النائب طلال ارسلان، قال جنبلاط: “لقد كان تنسيقياً لكل ما جرى الاتفاق عليه سابقاً، حول حادثة الشويفات وحادثة البساتين، والاستمرار في معالجة الأمر”، مؤكداً أنه لم يتم الحديث في الموضوع الحكومي.

وأبدى جنبلاط تخوفه على الواقع اللبناني برمّته، وخصوصاً الخوف على الأمن الإجتماعي. وأكد أن المخاطر الأساسية ناجمة عن عدم وجود سياسة اقتصادية ومالية واضحة، مشدداً على ضرورة البحث في ترشيد الدعم ووقف بعض أنواع الدعم، لأن لبنان يستنزف مالياً بشكل كبير من خلال عمليات تهريب الأدوية وبيعها في العراق، وتهريب المحروقات إلى سوريا، وبعض المأكولات المدعومة يتم تهريبها إلى أفريقيا.

وشدد جنبلاط على ضرورة وقوف الجميع وقفة واحدة لترشيد الدعم، ومنع استمرار هذا الاستنزاف الذي سيهدد الأمن الاجتماعي: “ولا بأس من العمل على إصدار بطاقات تموينية، كما هو الحال بالنسبة إلى الأمم المتحدة مع اللاجئين السوريين والفلسطينيين. فليتم إصدار بطاقات تموين للعائلات اللبنانية الأكثر فقراً، للاستفادة من الدعم، وليس على قاعدة احتساب سعر الدولار 6 آلاف ليرة، بل وفق سعر الصرف في السوق”، مستغرباً إصرار المصرف المركزي على دفع أموال البنك الدولي بالليرة اللبنانية ومطالباً بدفعها بالدولار، مشيرا الى أن رؤيته تلتقي مع رؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد جنبلاط أن الهم الأساسي يجب أن يتركز على الداخل، وتجميد الانهيار، معلناً أنه لم يسمع بأي مساعدات أو دعم دولي أو مبادرات سياسية جديدة.

ولدى سؤاله عن احتمال حصول مشاهد لبنانية مشابهة لمشاهد الشعب السوري الذي يقف بالطوابير على محطات المحروقات والأفران، أكد جنبلاط أن النظام دمر سوريا وأوصلها إلى هذا المكان، أما في لبنان فلا يزال لدينا فرصة لإنقاذ البلاد من هذا الانهيار بحدّ أدنى من العقلانية.