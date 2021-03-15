لبنان | قائد القيادة المركزية الأميركية يزور لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 10:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 9:12 مساءً

قام الجنرال كينيث ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) ، بزيارة لبنان في 15 آذار، 2021. والتقى كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جدّد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، وشدد على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني ، خاصة، أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

هذا وقد رافق الجنرال ماكنزي مسؤولون وضباط من القيادة المركزية الأميركية ، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين. تضمنت الزيارة إلى لبنان أيضًا اجتماعات في السفارة الأميركية، وزيارات لمحطة ضخ المياه والطاقة الشمسية الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إضافة الى زيارات لفوج الحدود البرية الثالث والعديد من المنشآت العسكرية للإطلاع على عمليات الجيش اللبناني.

تحدث ماكنزي قائلا: “هذه الزيارة هي مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام” وأردف ” إن علاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار في المنطقة وقدرتنا على التدرّب معا لتحقيق المنفعة الجماعية”.