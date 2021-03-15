لبنان | دياب: للإسراع في وضع آلية تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 10:27 مساءً - منذ ساعتين

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال حضوره اجتماعا وزاريا لمناقشة برنامج الحماية الاجتماعية على “ضرورة الإسراع في وضع آلية تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية الذي يفترض أن يشمل ما يقرب من 160 ألف عائلة والممول بقرض من البنك الدولي، بعد أن تم التصديق عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، وذلك وفقا للتوجهات التي أقرها الاجتماع الوزاري الماضي الذي كان وضع مخطط برنامج الحماية قبل جلسة مجلس النواب”.

ولفت الى “ضرورة الإسراع في توحيد لوائح الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المساعدات الاجتماعية”.