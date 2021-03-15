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لبنان | “الجيش”: توقيف مروج مخدرات في برج البراجنة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 07:10 مساءً - منذ 49 ثانية
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 /3/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة الفلسطيني (ح.ا) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وتأليف عصابة مسلحة وفرض خوّات على المواطنين، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق نار، رمي رمانات يدوية، سلب وسرقة، وقد ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات ومسدساً حربياً.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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