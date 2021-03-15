لبنان | اتحاد بلديات البقاع الأوسط: لمعالجة الوضع المتدهور قبل فوات الأوان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد اجتماع في مركز اتحاد بلديات البقاع الأوسط حضره رئيس الاتحاد السيد محمد البسط والسادة رؤوساء بلديات البقاع الأوسط ، وجرى التداول فيه بهذه الأوضاع ومعاناة الناس التي لم تعد تحتمل وأيضا” ما يهدد بإنقطاع االكهرباء في حال لم تتوفر الاعتمادات اللازمة ، كل هذا في ظل فراغ حكومي قاتل.

إن الأزمة التي يعاني منها الناس تعاني منها البلديات التي تستوفي رسومها بالعملة الوطنية على الرغم من ضآلتها وتدفع ثمن المحروقات حسب أسعار السوق السوداء والصيانة حسب سعر دولارالسوق وإلا يتعطل العمل البلدي و أكد المجتمعون أنهم من موقع مسؤولياتهم يرفعون الصوت عاليا” مع سائر المواطنين مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة للإنقاذ تتوافربعناصرها صفة الإختصاص للمعالجة السريعة وتحوز على ثقة الداخل والخارج ، كي تستطيع القيام بمهامها التي تلي مطالب ثورة الشعب وتوفير مقومات الحياة الكريمة من أجل تفعيل أجهزة الرقابة لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وإخفاء المواد المدعومة ومواجهة إحتكار الدواء والمستلزمات الطبية وحاجات الناس الضرورية.

وطالبوا من المعنيين التحلي بروح المسؤولية الوطنية قبل أي إعتبار ومعالجة الوضع المتدهور قبل فوات الأوان وقبل الانهيار الكامل للوطن حيث لن ينفع الندم وأبقى الاتحاد إجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات وإتخاذ القرارات االمناسبة.