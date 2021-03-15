لبنان | بالفيديو: توتر كبير وإطلاق نار في بعلبك بعد مداهمة “المعلومات” مقهى “سما” 

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 43 دقيقة

توتر الوضع الامني بشكل كبير في بلدة راس العين في مدينة بعلبك اثر تنفيذ القوى الامنية مداهمة بحثا عن مطلوبين تخللها اطلاق نار كثيف.

وفي التفاصيل، داهمت القوى الامنية مساء اليوم مقهى”سما” في بلدة رأس العين في مدينة بعلبك بحثاً عن مطلوبين من ال زعيتر، وقد تخلل المداهمة تبادل لاطلاق نار كثيف بين القوى الامنية وأحد المطلوبين، وذلك بحسب ما افاد مراسلنا بيار البايع.

واسفرت العملية عن إعتقال إبن أخت المطلوب حسين وجيه زعيتر، علي حسن زعيتر، في حين اقدم المطلوب حسين زعيتر على خطف فتاة رهينة من الموجودين في المقهى، واستطاع الفرار بعد أن ألقى بالرهينة على الطريق.