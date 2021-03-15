لبنان | جيزيل خوري: لو كان سمير قصير على قيد الحياة كان ليطالب باستقالة الطبقة السياسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 12:19 صباحًا

اعتبرت زوجة الشهيد سمير قصير، الاعلامية جيزيل خوري أنه “لو كان سمير قصير على قيد الحياة كان ليكون مع الناس في الشارع وكان ليطالب باستقالة الطبقة السياسية التي فشلت بالكامل”.

ودعت خوري في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”بيروت سيتي”، “لحكومة انتقالية تؤمن انتخابات نيابية بقانون انتخابي جديد ومحاولة ايجاد طبقة سياسية جديدة تدير البلاد”.

وسألت: “هل مناصرو الاحزاب مرتاحين في لبنان؟ لا نطلب اقصاء اي شخص ولكن نطلب طبقة سياسية جديدة”.