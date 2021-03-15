لبنان | ابي رميا: اطالب الحريري بالصعود الى بعبدا وعدم الخروج من هناك قبل تأليف الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:11 صباحاً - دعا النائب سيمون ابي رميا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى التوجّه الى قصر بعبدا والبقاء فيه الى حين الخروج بحكومة.

وقال ابي رميا في حديث لبرنامج “صوت الناس”، مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “بالنسبة لنا 14 آذار بدأ في الـ89 عندما اعلن العماد ميشال عون الحرب على الوجود السوري في لبنان”، معتبرا انه “وفي عزّ وجود الاحتلال السوري كان التيار رأس الحربة في النضال ضدّه”.

وقال: “نحن من المؤسسين للحالة السيادية التي اجتمعت حولها القوى في 14 آذار الـ2005… ومن كان قابعا في البوريفاج تراه اليوم يزايد علينا”.

ورأى انه “ان تعاطينا دائما بتجهيل الفاعل نكمل المسار الشعبوي الذي بات مقرفا في هذه الحقبة”.

وفي موضوع الكهرباء، قال: “لا شك ان هناك فشلا في الوصول الى تأمين كهرباء 24/24 وهناك خطة لم تطبق والـ40 مليار مرتبطة بسياسة من التسعينات قامت على تغطية فرق سعر كلفة كيلواط الكهرباء بالاضافة الى مافيا المولدات.. و”نعم ما قدرنا على المافيا””.

وأضاف: “المافيا موجودة في كلّ القطاعات والادارات.. وهي المنتصرة”.

وتابع: “لا يمكن تحميل التيار وحيدا نتيجة الفشل في ملف الكهرباء ونظامنا يقوم على الائتمار بمجلس ادارة مكوّن من 7 زعامات في هذه البلاد ولكلّ من هذه الزعامات حقّ الفيتو”.

واعتبر ان “الجميع يتحمّل المسؤولية وهناك من لم ينتج ايّ شيء وهناك من حاول ان يكون منتجا ولكن الكباش السياسي منعه والنكايات منعته”.

وقال: “هناك الكثير من الخطط الاصلاحية التي وضعت ولكن هناك الكثير من الاحزاب والتيارات التي منعت الاصلاحات”.

في موضوع تشكيل الحكومة، قال: “أنا مؤمن ببنود الدستور وقد ادت الاستشارات النيابية لتكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة واحتراما للدستور احترم هذا الموقع واحترم ان على الحريري تشكيل الحكومة”.

وتابع: “نحن في بلد منهار مفلس تبخر فيه جنى عمر الناس التي تبحث عن فيزا ودواء وطعام.. اولوية الاولويات ليست للصراع السياسي والمحاصصة بل للخطة والرؤيا”.

ورأى أنه “من دون حكومة لا انقاذ لهذه البلاد”.

وقال: “لو كنت مكان الحريري ما كنت لانتظر لا اتصالا ولا ايحاءا من اي دولة.. كنت لأذهب الى بعبدا ولا اخرج من القصر قبل تأليف حكومة”.

واعتبر ان “النواب الاوادم اليوم يدفعون ثمن النكايات والنكد السياسي الحاصل اليوم”.

وشدد على ان “العهد لا يعني السلطة.. السلطة في لبنان نظام عقيم نتيجة المحاصصة الطائفية القائمة”.

وراى انه “حين وضع المشرع الدستور وضعه على اساس ان المسؤولين يغلبون المصلحة العامة واليوم نحن نعيش في مأزق”.

وقال: “همّي ليس سياسيا اليوم.. اولوية الاولويات الهمّ المعيشي”.

وردا على الطروحات القائلة بحكومة بصلاحيات استثنائية، سأل: “هل سيقبل الثنائي الشيعي بحكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية تهمّش دور مجلس النواب؟ يجب ان نكون واقعيين”.

وشدد على ضرورة تأليف الحكومة، قائلا: “اطالب الرئيس الحريري بالصعود الى بعبدا وعدم الخروج من هناك قبل تأليف الحكومة”.