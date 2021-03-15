لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 380.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 114.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 26.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1022.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 55.

– حالات وفاة: 2.

وأشار المستشفى الى ان مركز الاتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تمت تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182.