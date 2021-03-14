لبنان | في البترون.. سلب بقوة السلاح ومحاولة اقتحام نادي الشباب الرياضي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 4 دقائق

أقدم مسلحون مجهولون على متن سيارة مرسيدس، على سلب هاتف خليوي من سوري بقوة السلاح بعد ان رموه على جانب الطريق المؤدي إلى قرية راسنحاش البترونية.

وقد باشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها لمعرفة هوية المسلحين والقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وفي عملية مماثلة، أقدم مجهولون على اقتحام مجمع نادي الشباب الرياضي في البترون بواسطة الخلع، وقاموا بسرقة قسم من محتوياته. وقد تقدم المسؤولون عن النادي بشكوى لدى الجهات المعنية.