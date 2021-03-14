لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 14 - مارس - 2021 10:09 مساءً

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الأحد، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد عن تسجيل 3086 إصابة جديدة بكورونا (3065 محلية و21 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 418448.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’46 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5380′.