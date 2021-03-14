لبنان | قوى الأمن تعمم صورة المفقود أحمد منذر مقصود.. خرج من منزل أقاربه ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

أحمد منذر مقصود (مواليد 2000، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 10-03-2021، منزل خالته في محلة أبي سمرا إلى جهة مجهولة، ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة أبي سمرا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 434834-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.