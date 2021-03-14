لبنان | حسن أوعز بالتحقيق في وفاة 3 أشخاص في مستشفى سيدة زغرتا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوعز وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إلى فريق رئيس مصلحة الصحة في الشمال وطبيب القضاء والطبيب المراقب في مستشفى سيدة زغرتا وطبيب مفتش، بالتوجه صباح اليوم إلى المستشفى والتحقق من الاسباب المحتملة لتزامن ثلاث وفيات في اليوم نفسه.

وبموجب التقرير الأولي، تبين أن “أي عطل كهربائي لم يحصل وأن الأوكسجين متوافر بكمية كافية في الخزانات الرئيسية في المستشفى، إنما حصل نقص في ضخ الأوكسجين لفترة وجيزة تم في خلالها استخدام المشغل الإحتياطي”.