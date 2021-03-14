لبنان | نصار لباسيل: تطالبون بالكثير ولكن نسيتم أنكم السلطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار، إلى “أنّنا استمعنا إلى المعلّقة الشعريّة لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل”، مشيرًا إلى أنّكم “تطالبون بالكثير، ولكن نسيتم أنّكم السلطة وتتصرّفون كمعارضة”.

وركّز في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ “أملنا أن تتكلّل حركتكم الاعتراضيّة بالنجاح، وأن تحصلوا على أكبر تكتل نيابي ووزاري، وتطيحوا بالسلطة الحاكمة الفاسدة، وتحقيق حلم الشعب الأكبر بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّة. صحّ النوم”.