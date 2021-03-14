لبنان | كركي قرر إقفال كامل مبنى طريق المطار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان، إقفال كامل مبنى طريق المطار، ودعا الى الاسراع بتحديد موعد للعاملين في الضمان من أجل إجراء لقاح كورونا.

وجاء في البيان: “عطفا على البيان الصادر بتاريخ 13 آذار 2021 حول اقفال مكتب طريق المطار، بعدما تبين إصابة عدد من المستخدمين بفيروس كورونا، وحيث أن مصلحة المستشفيات تقع في مبنى مكتب طريق المطار، ونظرا للاختلاط الحاصل بين المستخدمين، وحيث تبين أيضا إصابة عدد من المستخدمين في مكتب بيروت بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إقفال كامل مبنى طريق المطار بما فيه مصلحة المستشفيات ومكتب بيروت اعتبارا من صباح يوم الاثنين 15 آذار 2021، على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس 18 آذار 2021، على ضوء نتائج الفحوص التي سوف تجرى لبقية المستخدمين.

وحيث أن الاصابات المذكورة جاءت بعد إعادة العمل في مكاتب الصندوق بشكل كامل اعتبارا من 15 آذار 2021، ومن أجل تفادي الكارثة الصحية التي بدأت تظهر معالمها من خلال ازدياد عدد الاصابات بين مستخدمي الصندوق بسبب الاعداد الكبيرة من المراجعين في مكاتب ومديريات الصندوق لدفع الاشتراكات وتقديم المعاملات الصحية وقبضها وموافقات الاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة، وقد لوحظ تزايدها بشكل كبير في الايام الاخيرة نتيجة الاوضاع الاقتصادية الضاغطة وحاجة المضمونين لقبض مستحقاتهم.

ومنعا من اقفال المزيد من المكاتب والمديريات وتعطيل مصالح المضمونين واصحاب العمل، لذلك يطلب المدير العام للصندوق من معالي وزير الصحة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية واللجنة الوطنية لادارة ملف لقاح كورونا بالاسراع بتحديد موعد إعطاء اللقاح للعاملين في الصندوق أسوة ببقية القطاع الاستشفائي”.