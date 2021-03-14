لبنان | إليكم المناطق التي سجلت أعلى إصابات بكورونا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدة مناطق لبنانية

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت, عن تسجيل 3523 إصابة جديدة بكورونا, و56 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم: