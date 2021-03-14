لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت عن تسجيل 3523 إصابة جديدة بكورونا (3512 محلية و11 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 415362 .

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5334.