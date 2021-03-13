لبنان | الدكتور أبيض عن مستجدات كورونا: “من الأفضل التزام الصمت”

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

سأل مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض، عبر “تويتر”:

ما هي آخر تطورات Covid19 في لبنان؟ في الوقت الحالي، يبدو أن هذا أقل ما يقلق الناس، ولا يمكنني أن ألومهم. عندما تنفد الأخبار السارة، من الأفضل التزام الصمت”.

يشار إلى وزارة الصحة العامّة كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت عن “تسجيل 3523 إصابة جديدة بكورونا (3512 محلية و11 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 415362”.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’56 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5334′.