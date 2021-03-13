لبنان | مدير المستشفى الحكومي في طرابلس يحذر من صعوبة الوضع ويطالب بتقديم الدعم اللازم

طلب مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة من المواطنين في طرابلس والشمال اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية انفسهم وعائلاتهم لأن المستشفيات ممتلئة وخاصة الحكومية حيث اوضح بأن الطاقم الطبي والتمريضي لا يهدأ ليلا نهارا وكذلك الإداري.

محمد يوسف

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