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لبنان | مدير المستشفى الحكومي في طرابلس يحذر من صعوبة الوضع ويطالب بتقديم الدعم اللازم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

مستشفى طرابلس الحكومي

طلب مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة من المواطنين في طرابلس والشمال اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية انفسهم وعائلاتهم لأن المستشفيات ممتلئة وخاصة الحكومية حيث اوضح بأن الطاقم الطبي والتمريضي لا يهدأ ليلا نهارا وكذلك الإداري.

كما وطالب “عدرة” جميع الفعاليات الطرابلسية الى ضرورة دعم المستشفى الحكومي فالوضع صعب جداً خصوصاً مع ارتفاع أسعار اللوازم والمستلزمات الطبية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وحول القدرة الاستيعابية لمرضى في المستشفى صرح “عدرة” بأن المستشفى يعمل حالياً بطاقة ٩٥ سرير لمرضى الكورونا موزعة كالتالي:

٢١ سرير عناية فائقة
٣٤ سرير مخصصين لمرضى الكورونا .
بالإضافة إلى ٤٠ سرير لمرضى الكورونا في المبنى الخارجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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