لبنان | تسجيل 3 وفيات بكورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ دقيقتين

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا، وجود 53 حالة حرجة لديه و3 حالات وفاة.

وجاء في التقرير التالي:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 790.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1020.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.

– حالات وفاة: 3.

وأشار المستشفى الى أن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182.