لبنان | أسعار المواد الغذائية سترتفع أكثر من 20% مطلع الأسبوع المقبل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 8 دقائق

أكد نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد أن الأسعار سترتفع مطلع الأسبوع المقبل بشكل كبير، تزامناً مع تحليق سعر الدولار في السوق السوداء.

وقال فهد في تصريح لصحيفة النهار أنه يتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار الأسبوع المقبل أكثر من 20 في المئة بعد أن وصل سعر الصرف إلى 12000 ليرة، خاصة أن كميات المواد المدعومة قليلة جدّاً وتمثّل 15 في المئة من طلب السوبرماركات.

يشار إلى أن سعر الصرف الدولار كان قد سجل مستوى قياسياً لافتاً ظهر اليوم السبت، حيث تجاوز في بعض المناطق الـ 12 ألف ليرة لبنانية.

وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام” قد أكدت أن العديد من أصحاب السوبرماركت والمحال التجارية أقفلوا أبواب مؤسساتهم بوجه المستهلكين، وذلك بسبب الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار على حساب الليرة وعدم قدرتهم على مواكبة هذا الارتفاع لجهة السرعة في تعديل أسعار السلع لديهم.

وقد أثار الأمر غضب الأهالي الذين سألوا الجهات المعنية عن التدابير المفترض اتخاذها بحق التجار الذين يعمدون الى الاستئثار بهذه المواد واحتكارها بهدف تحقيق أرباح إضافية.