لبنان | سارق تجوّل بـ3 اكياس كبيرة الحجم!

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه “الساعة 6:30 من تاريخ 3-3-2021 اشتبهت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في محلّة بشارة الخوري – بيروت، بشخصٍ يحمل 3 أكياس كبيرة الحجم. ولدى محاولة عناصر الدورية استجلاء بطاقة هويته وتفتيشه حاول الفرار من أمامهم، تاركًا الأكياس خلفه، عندها عمل العناصر على توقيفه. وتبيّن أنه يدعی: ح. ح. (مواليد عام 1987، لبناني) وبتفتيشه، ضُبط في حوزته مسدس حربي”.

وأضافت، “بتفتيش الأكياس، ضُبط فيها مبلغ مالي وقدره 5,500 دولار أميركي و20،532،000 ليرة لبنانية، 3 أجهزة كمبيوتر، جهازان لقراءة البطاقات الإئتمانية، كمية من زجاجات عطور وعبوات كريمات نسائية باهظة الثمن، ودفاتر شيكات مصرفية. بالتحقيق معه، تبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة، واعترف بإقدامه على الدخول -فجر تاريخه، بواسطة الكسر والخلع- إلى محلات معروفة في محلة الصيفي/ بيروت وسرقة المبالغ المالية وبعض موجوداتها المذكورة. أعيدت المسروقات إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المسدس المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.