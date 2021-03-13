لبنان | الثورة تعود الى ساحة الشهداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 3:06 مساءً

يتوافد اللبنانيون الى ساحة الشهداء لرفع الصوت ضد الاوضاع المعيشية الصعبة والمطالبة بتأليف حكومة من مستقلين سريعا.

وبينما سيعاد نصب الخيم في وسط العاصمة، قال العميد المتقاعد جورج نادر في حديث تلفزيوني: تظاهرة اليوم في ساحة الشهداء تأتي استكمالا لتظاهرة أمس فسيُعاد إحياء الثورة في كل الساحات ولنا موقف أساسي يقضي بتشكيل حكومة انتقالية من خارج الأحزاب تعمل على النهوض من حالة الإفلاس وإجراء انتخابات نيابية لإعادة تشكيل السلطة.