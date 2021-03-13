لبنان | الدولار يصل إلى عتبة الـ١٢٠٠٠ ليرة في السوق السوداء!

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 01:21 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 1:00 مساءً

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 12000 ليرة للدولار الواحد في حال الشراء و11900 في حال البيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 11300 و11350 ليرة لكل دولار.

يأتي الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.