لبنان | هذه المنطقة التي احتلت المرتبة الأولى بإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة عن “تسجيل 2930 إصابة جديدة بكورونا, و 55 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: بعلبك (قضاء بعلبك) 118 إصابة.

المرتبة الثانية: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 84 إصابة.

المرتبة الثالثة: حارة حريك (قضاء بعبدا) 80 إصابة