لبنان | سعيد: نتمسّك بالطائف والدستور بقدر ما نتمسّك بالعيش المشترك

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد النائب الاسبق فارس سعيد عبر “تويتر” كاتبا:

“اتفاق الطائف ليس اتفاق وقف اطلاق نار بين حربين

واحدة انتهت والثانية قيد التحضير!

أُدخِلَت إصلاحات دستورية لا رجوع عنها

واي اتفاق جديد على قاعدة إصلاحات دستورية جديدة سيكون لصالح من يحمل سلاح

نتمسّك بالطائف والدستور بقدر ما نتمسّك بالعيش المشترك”.

وأضاف في تغريدة اخرى:

انتقال الأزمة بالتدرُج من أزمة تشكيل حكومة الى أزمة دستورية ثم أزمة أمنيّة وأزمة وطنيّة

يؤدّي الى الإطاحة بالطائف و الدستور

لصالح فريق يمتلك سلاح

نحن ذاهبون بعيون مفتحُة نحو تغيير في طبيعة لبنان اذا استسلمنا للأمر الواقع

إرفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان