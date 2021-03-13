لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانيّة

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 11:21 مساءً

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الجمعة، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة عن ‘تسجيل 2930 إصابة جديدة بكورونا ( 2930 محلية و 0 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 411839′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’48 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5278’.