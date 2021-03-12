لبنان | إنذار صيدليات ومعاقبة أخرى لمخالفتها قانون الضمان الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 21 دقيقة

في إطار متابعته لضبط التقديمات الصحية، ولاسيما الصيدلانية منها، ومدى إلتزام المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشروط العقود الموقعة معهم، وعدم مخالفة قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء، وإستناداً إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الصندوق في الملفات المحالة إليها من مكتب صور، تبيّن أن بعض الصيدليات قد خالفت أحكام مضمون قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته والعقود المبرمة مع الصندوق.

وبناء على المخالفات أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، قراراً قضى بموجبه وقف التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد اعتباراً من 15 آذار 2021.

وطلب كركي إلى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية صيدلانية صادرة باسم الصيدليات المذكورة.

كذلك أنذر كركي 35 صيدلية لمخالفتها أنظمة الصندوق لتنظيمها فواتير لأدوية غير مشتراة من ذات الصيدلية.