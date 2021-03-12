لبنان | مسيرة في طرابلس احتجاجاً على توقيف 5 سائقي باصات على خلفية حادث شكا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

مسيرة في طرابلس احتجاجاً على توقيف 5 سائقي باصات

جابت مسيرة راجلة وسيارة ودراجات نارية في هذه الأثناء، شوارع المدينة احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية وتوقيف 5 من سائقي الباصات على خلفية الحادث الذي اودى بشخصين، جراء اصطدام سيارتهما بشاحنة كان محتجون قطعوا بها الطريق العام في محلة الهري – شكا، منذ يومين.

وطالب نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد بـ”الافراج الفوري عن الموقوفين”، محملا “مسؤولية الحادث لسائق الشاحنة ولعناصر قوى الامن الداخلي.