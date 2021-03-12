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لبنان | مسيرة في طرابلس احتجاجاً على توقيف 5 سائقي باصات على خلفية حادث شكا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

مسيرة في طرابلس احتجاجاً على توقيف 5 سائقي باصات

جابت مسيرة راجلة وسيارة ودراجات نارية في هذه الأثناء، شوارع المدينة احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية وتوقيف 5 من سائقي الباصات على خلفية الحادث الذي اودى بشخصين، جراء اصطدام سيارتهما بشاحنة كان محتجون قطعوا بها الطريق العام في محلة الهري – شكا، منذ يومين.

وطالب نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد بـ”الافراج الفوري عن الموقوفين”، محملا “مسؤولية الحادث لسائق الشاحنة ولعناصر قوى الامن الداخلي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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