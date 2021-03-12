لبنان | دياب يحذر من بعض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع اللقاحات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

ورأى حسن أن تخفيف الإجراءات في بعض المناطق تجاوز الحد المسموح به ولذلك ارتفع عدد الإصابات في هذه المناطق، وخصوصا خارج بيروت وجبل لبنان وكسروان، مؤكدا أن نتائج الفحوص بعد قرار الإقفال أظهرت أن نسبة الحالات الإيجابية في بيروت وجبل لبنان انخفضت إلى 17 في المئة، وعدد الفحوص التي تجريها وزارة الصحة ميدانيا وفي مراكز المستشفيات الحكومية تفوق ال20 ألف فحص يوميا.

وشدد على أن انطلاق عملية التلقيح في كل المناطق اللبنانية يجب أن تترافق مع التزام صارم بالإجراءات الوقائية، فالتلقيح لا يعني أن الوباء انتهى.

وتابع: “في خصوص لقاح أسترازينيكا، فمن المتوقع أن تصل كميات منه على النحو الآتي: 92 ألف لقاح من منظمة الصحة العالمية عبر منصة كوفاكس. وفي نهاية آذار، سيصلنا 125 ألف لقاح. وخلال الشهر المقبل، ستصل اللقاحات بالوتيرة نفسها. يصلنا أيضا كل أسبوع العدد المحدد والمعلن عنه سابقا من لقاحات فايزر.

وكشف أنه سيكون لدينا 32 مركزا معتمدا للقاح أسترازينيكا، مؤكدا أن لبنان اعتمد هذا اللقاح بعدما اعتمدته منصة كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية،.

أما تربويا، فشدد دياب على أهمية إجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين الثانوية والمتوسطة، وأكد أن وزارة الصحة ستواكب الإجراءات الصارمة الواجب تطبيقها.

وحذر من بعض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع اللقاحات، معتبرا أنه لا مشكلة لدينا مع أي جهة تتبنى مبادرة للاستحصال على اللقاح من الخارج، لكن الأهم بالنسبة إلينا أن يكون مصدر اللقاح موثوقا وضمن اللقاحات التي اعتمدت في وزارة الصحة العامة، ويمكنهم الحصول على لقاحي “سبوتنيك” و”سينوفارم” ويمكنهم الإعلان بصراحة لوزارة الصحة عن ذلك.

وقال “نحن نعطي موافقة مباشرة لإدخال أي شحنة، ولكن يجب أن تكون ضمن الشروط والظروف الضامنة لفعالية اللقاح وتنفيذه. ويجب أن نتسلم اللوائح التي ستتلقح في المراكز المعتمدة، وبالتالي نسجلهم على المنصة الرسمية، ما يخفف عنا الأعداد المستهدفة. وفي الوقت نفسه، لن يباع هذا اللقاح في الصيدليات، بل يجب أن يتوافر مجانا”.