لبنان | ضاهر: إيقاف منصات سعر صرف الدولار قد تساهم في رفع سعره بشكل جنوني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 07:45 مساءً - منذ 19 دقيقة

غرّد النائب ميشال ضاهر عبر “تويتر”:

“إيقاف منصات سعر صرف الدولار قد تساهم في رفع سعره بشكل جنوني وعشوائي، حيث لم يعد هناك أي مرجع في تحديد السعر، ‏وما ارتفاع سعره اليوم الى ما يزيد عن 11 ألف ليرة، إلا نتيجة لإلغاء هذه المنصات. ‏لا يمكن التعامل مع أسعار الصرف بهذه الضبابية وهذه الطريقة البوليسية، حيث سيكون الفشل حتمياً”.

يشار إلى ان سعر صرف الدولار سجل عصر اليوم الجمعة ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء إذا تخطى الـ11 ألف ليرة لبنانية لكل دولار متراوحاً بين 10975 و 11025.

وكان سعر صرف الدولار سجل ظهر اليوم ما بين “10675 – 10775” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.