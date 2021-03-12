لبنان | للمرة الأولى… الدولار يتخطّى الـ11 ألف ليرة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 5:20 مساءً

سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الجمعة ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء إذا تخطى الـ11 ألف ليرة لبنانية لكل دولار متراوحاً بين 10975 و 11025.

وكان سعر صرف الدولار سجل ظهر اليوم ما بين “10675 – 10775” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يأتي الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.