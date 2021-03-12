لبنان | المجذوب من السرايا: عودة تدريجية الى المدارس في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب أن العائلة التربوية بكل مكوناتها ومؤسساتها توافقت على رفع الصوت لعودة آمنة للمدارس في 22 آذار، “التاريخ الذي أكدت عليه سابقا، وذلك بشكل تدريجي ابتداء من صفوف الشهادات الرسمية، بالإضافة إلى الأطر المالية والتقنية والصحية”.

واشار بعد اجتماع عقد في السراي الحكومي، الى انه “في ما يختص بالبعد المالي، إقرار مشروع قانون الـ 500 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة والرسمية، وإقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة للمتعلم. بالنسبة إلى البعد التقني تأمين الإنترنت بصورة مجانية أو متدنية الكلفة لدعم التعلم عن بعد. وبالنسبة إلى البعد الصحي، تأمين الفحوص المتعلقة بكشف فيروس الكورونا، وتأمين اللقاح للعاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص على مراحل”.

وقال: “اليوم اجتمعنا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في حضور وزيري الصحة والاتصالات للبحث في مطالب العائلة التربوية. نعول على دعم دياب لتلبية هذه المطالب”.

اضاف المجذوب: “كما توافقنا مع وزير الاتصالات على متابعة الموضوع، وطلبنا من وزير الصحة إعادة النظر بترتيب أولويات اللجنة الوطنية للقاح كورونا، فوعدنا بتأمين اللقاح قريبا. وستنطلق خطة التلقيح للقطاع التربوي تدريجيا لتأمين العودة الآمنة، مع الإصرار على الإجراءات الوقائية ضمن الأسرة التربوية والوزارات ذات الصلة”.