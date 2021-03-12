لبنان | شبكة التحول الرقمي في لبنان: لتحويل تداعيات فيروس كورونا إلى فرصة لخلق سوق استثماري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 4:21 مساءً

نظمت شبكة التحول الرقمي في لبنان مؤتمراً دولياً بعنوان “تأثير جائحة كورونا في الاقتصاد الرقمي: التداعيات والفرص”، التي عقدت عن بعد Online.

في بداية الورشة، سأل منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان نديم منصوري عن الخطط الحكومية والتشريعات الداعمة للتحول الرقمي، وعن هدف المؤتمر الذي يسعى إلى الاجابة على سؤال محوري هو كيفية خلق سوق استثماري رقمي في لبنان. كما أشار إلى ضرورة صياغة توصيات اجرائية تضع لبنان على سكة التحول الرقمي والاستفادة القصوى من تداعيات جائحة كورونا وتحويلها إلى فرص حقيقية لتطوير الاقتصاد نحو اقتصاد معرفي.

من جهته، أشار النائب نقولا الصناوي الى أن التكنولوجيا الرقمية وخصوصاً بعد الجائحة طالت جميع الشرائح المجتمعية، وبالتالي لا بد من الاستفادة من هذه الفرصة في نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي الذي لطالما طالبنا به.

كما أشار إلى أن المجتمع اللبناني يتمتع بالكثير من المقومات التي تسمح له بهذا الانتقال وتساعده لاحقاً ليصبح مصدراً للأفكار الابداعية إلى العالم. ورأى اننا بحاجة اليوم إلى رؤية وتصميم ومناصرة من جميع الأطراف لتأمين التحول الرقمي والوصول إلى هذا الهدف.

يدوره، أثنى وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا على اهمية هذا المؤتمر الذي يساهم في الاشارة إلى اهمية التحول الرقمي في لبنان. ورأى أن السلطة السياسية غائبة عن وضع رؤية واضحة لانقاذ البلد من الانهيار مقارنة بقطاع خاص متميز يمتلك قدرات التحول الرقمي. وأشار خلال تجربته في الوزارة عن وجود طاقات نوعية في القطاعين العام والخاص، إلا أنها تصطدم دائماً بجدار السلطة السياسية التي لا تهتم سوى بمصالحه الخاصة القائمة على المحاصصة والفئوية.