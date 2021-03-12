لبنان | تخفيض سعر فحص الـPCR… بكم أصبح؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 4:02 مساءً

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّه “بعدما سبق واتخذ المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً قضى بموجبه تخفيض سعر تعرفة فحص كورونا إلى 100 الف ل.ل في المستشفيات الحكومية، ونظرا لتزايد الحاجة الى إجراء هذا الفحص في ظل استمرار ارتفاع عدد الاصابات والتفشي الخطير للوباء، ومراعاة للظرف الاقتصادي الخانق الذي يعانيه الشعب اللبناني بأطيافه كافة، وإستناداً إلى 4 دراسات أعدتها إدارة الصندوق حول كلفة فحص الكورونا.

وتنفيذا لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 849 المتخذ في الجلسة عدد 904 تاريخ 10 آذار 2021، أصدر كركي المذكرة الإعلامية رقم 661 بتاريخ 13/3/2021 قضى بموجبها تعديل تعرفة الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لتصبح 100 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 150 ألف ل. ل. كحدّ أقصى، لجميع مقدّمي الخدمات الصحية”.

وشدّد المدير العام على جميع الجهات العاملة في القطاع الاستشفائي والمخبري الالتزام بالتعرفة المحدّدة من الصندوق تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة في حق المخالفين.